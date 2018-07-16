Екс-посол США в Україні: Путін має США за простаків, але Трамп повинен розвіяти ці ілюзії

Американському президенту варто повторити в Хельсінкі, що американо-російські відносини покращаться лише тоді, коли Москва лишить в спокої Україну.

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським автократом Володимиром Путіним навряд чи можна назвати чимось неприпустимим. Однак, проблема в тому, що політичні інстинкти американського лідера щодо Кремля здаються занадто м’якими.

Про це в ефірі телеканалу Bloomberg сказав колишній посол США в Україні Джон Хербст.

«Це може призвести щонайменше до обурливих заяв, що ми вже бачили і раніше», - пояснив колишній дипломат.

На його думку, американському президенту варто продовжити розмову з Путіним про найбільш гострі проблеми у двосторонніх відносинах, зокрема про російську військову агресію проти України і анексію Криму.

«Трампу варто продовжити говорити про деякі найбільш чутливі епізоди, про які він вже згадував впродовж останніх кількох тижнів. Він говорив: «Що поганого, якщо я скажу Путіну, що хочу мати кращі відносини з ним, але це станеться лише тоді, коли він поверне Крим під контроль України і вчинить правильно у Сирії». Такий меседж відповідав би американським інтересам. І він би ефективно прибрав ілюзію про те, що якось Путіну вдасться ослабити політику США щодо Росії при тому, що Росія буде продовжувати посилено працювати проти американських інтересів по всьому світі», - сказав Хербст.

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Він також розповів, що підтримує зв’язки з українською стороною. І в Києві зустріч у Хельсінкі викликає занепокоєння, оскільки війна на Донбасі триває. Втім, на думку екс-посла США, американська політика щодо України і Росії після сьогоднішньої зустрічі навряд чи зміниться.

Також Хербст не вірить у те, що Трамп може домовитися з Путіним про якусь співпрацю в Сирії.

«Можуть бути різні домовленості про координацію в Сирії. Але Путін має США за наївних простаків. У нас була домовленість з Росією про перемир’я у південно-західній Сирії. Але росіяни порушили її невдовзі після того, як було оголошено про візит радника з національної безпеки Джона Болтона в Москву. Цим Кремль каже: От бачте, я можу принижувати США, і при цьому отримати зустріч з президентом Трампом», - пояснив колишній посол.