Трамп вирішив перефарбувати свій борт №1 у триколор

На президентський літак нанесуть червоний, білий та блакитний кольори.

Президент США Дональд Трамп планує перефарбувати свій борт №1 у червоний, білий та блакитний кольори.

Про це він розповів у інтерв’ю CBS News.

"Борт №1 буде неймовірним. Він буде найкращим в світі, і він буде червоним, білим та блакитним. Що я вважаю доречним", - заявив Трамп.

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За його словами, оновлення літака займе тривалий час, однак він сподівається, що ним користуватиметься велика кількість наступних президентів США.

Нагадаємо, що минулого тижня борт №1 разом з президентом США здійснив турне Європою. Спочатку Трамп відвідав саміт НАТО у Брюсселі, потім провів зустріч із керівництвом Великої Британії у Лондоні, а звідти вилетів на зустріч із російськими президентом Володимиром Путіним до Гельсінкі.