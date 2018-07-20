Меркель зраділа можливості нової зустрічі Путіна і Трампа

14:34, 20 липня 2018
Світ
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Ангела Меркель / REUTERS

Канцлер Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) привітала зустріч і переговори президентів Росії і США, відзначивши, що вони є главами ядерних держав. "Завжди, коли ведуться переговори, - це добре для всіх", - сказала Меркель у п'ятницю, 20 липня, на щорічній річної прес-конференції.

Вона нагадала, що президент РФ не був в США з 2015 року, і заявила, що було б правильно продовжувати зустрічі лідерів США і РФ, пише DW.

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Після саміту Володимира Путіна та Дональда Трампа в Гельсінкі стало відомо, що Трамп вирішив запросити президента Росії в Вашингтон восени 2018 року і доручив своєму раднику Джону Болтону зайнятися вирішенням цього питання.

Відповідаючи на питання про відносини Німеччини і США, вона заявила, що Сполучені Штати - важливий партнер. "У нас не завжди однакові думки, але варто вирішувати конфлікти", -сказала Меркель.

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Новина в сюжеті: Зустріч Трампа і Путіна в Гельсінкі
Теги: #зустріч#Дональд Трамп#Ангела Меркель#Володимир Путін