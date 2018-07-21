Тривалість життя в Японії досягла нового історичного рекорду

За середньою тривалістю життя жінок у світі Японія знаходиться на другій сходинці після Гонконгу.

Міністерство охорони здоров'я і праці Японії опублікувало статистику, згідно з якою в минулому році середня очікувана тривалість життя японців продовжила збільшуватися, встановивши новий історичний рекорд.

Про це пише Главком з посиланням на Синьхуа.

Згідно зі статистикою, в минулому році в Японії середня тривалість життя для жінок склала 87,26 року, для чоловіків - 81,09 року, підвищившись порівняно з попереднім роком на 0,13 і 0,11 року відповідно.

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Як повідомили японські ЗМІ, серед всіх опублікованих країн і регіонів за тривалістю життя жінок за минулий рік Японія поступається тільки Сянгану в Китаї (Гонконгу – ред.), займаючи три роки поспіль 2-е місце.

За середньою тривалістю життя чоловіків Японія слідує після Сянгану та Швейцарії і займає 3-е місце, опустившись порівняно з попереднім роком на одну сходинку.