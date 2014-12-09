Меркель переобрана головою партії Християнсько-демократичний союз

Її кандидатуру підтримали 96% делегатів, повідомили УНІАН у прес-службі мера Києва Віталія Кличка, який був присутній на з’їзді.

Мер столиці привітав Меркель з переобранням головою ХДС.

”Така висока підтримка ваших соратників засвідчує не лише правильність ваших дій як незмінного протягом майже 14 років лідера партії, а й як канцлера Німецької держави. Економічний успіх Німеччини є вагомим і переконливим підтвердженням цього”, - підкреслив Кличко.

Також мер Києва повідомив, що на з`їзді своєї партії Меркель багато говорила про Україну і наголосила на підтримці цілісності України і обраного нею шляху.

Читайте такожМеркель заявила, що порушення суверенітету України для РФ "без наслідків не залишиться"”Те, що відбувається в Україні, ставить під сумнів європейський мирний порядок. Події в Донецьку, Луганську показали, що право сили є сильнішим за силу права. І ми як християнські демократи повинні називати речі своїми іменами, - підкреслила Меркель. - У військовий спосіб цей конфлікт неможливо вирішити, він тільки поглиблюватиметься. Треба розв`язувати його усіма можливими дипломатичними способами. І я переконана, що ми можемо це зробити і зробимо. Наша мета - цілісність України, Україна, яка сама вирішує своє майбутнє. І ми вас на цьому шляху, шановний Віталію Кличко, будемо підтримувати”, - сказала Меркель, звертаючись під час свого виступу до Кличка.