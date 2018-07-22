Сирія і Південна Осетія встановили дипломатичні відносини

15:44, 22 липня 2018
Світ
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Сторони зацікавлені в активізації відносин / фото Ехо Кавказу

Про це повідомляє Новое время з посиланням на сирійське національне агентство САНА.

Дипломатичні відносини були встановлені в ході зустрічі міністра закордонних справ Сирії Валіда Аль-Муаллема і міністра закордонних справ Південної Осетії Дмитра Медоєва.

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"Візит підкреслює зацікавленість сторін в активізації відносин, що завершиться підписанням низки домовленостей в інтересах обох країн і їх народів", – йдеться в повідомленні.

Глава сирійського МЗС розповів про розвиток подій в Сирії та регіоні. Зі свого боку міністр закордонних справ Південної Осетії підкреслив бажання осетинської сторони розвивати відносини з Сирією на політичному, економічному і культурному рівнях.

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Теги: #Сирія#окупована Південна Осетія