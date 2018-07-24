Ізраїль відкинув пропозицію Росії щодо Сирії

Ізраїльська сторона не допустить зміцнення позицій Ірану навіть в 100 км від контрольованої Ізраїлем території.

Ізраїльська сторона не прийняла пропозицію Росії про створення на півдні сирійської території зони без іранських військових. Про це повідомляє Reuters з посиланням на знайоме з ситуацією джерело в Ізраїлі.

Як уточнюється, російська делегація, яку очолює глава МЗС Росії Сергій Лавров, запропонувала ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху створити в 100 км від лінії перемир'я на Голанських висотах зону, куди б не стали входити Ірану військові, які воюють на стороні сирійського президента Башада Асада.

За словами джерела, в Ізраїлі відхилили цю пропозицію, а Нетаньяху підкреслив, що ізраїльська сторона не допустить зміцнення позицій Ірану навіть в 100 км від контрольованої Ізраїлем території.