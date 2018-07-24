Стрілянина в Торонто: поліція розкрила особу нападника

Підозрюваний мав "серйозні психічні проблеми".

У Канаді встановили, що нападником, який розстріляв 15 людей в Торонто, виявився 29-річний місцевий житель Фейсал Хусейн.

Про це заявили в Службі спецрозслідувань Онтаріо, передає "Українська правда".

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"Після того, як нашим детективам вдалося поговорити із родичам загиблого та їх представниками, ми змогли підтвердити його особу. З огляду на надзвичайні обставини цього трагічного інциденту та громадський інтерес, Служба розкриває ім’я чоловіка: це Фейсал Хусейн з Торонто", - йдеться у заяві.

Родина Хусейна визнала, що Фейсал мав "серйозні психічні проблеми".

"Хоча ми протягом усього його життя, сповненого болю та страждань, намагалися допомогти йому, ми навіть уявити не могли, що його відхід стане таким руйнівним", - йдеться у зверненні родини, передає СВС.

Водночас поліція Онтаріо досі не має єдиного мотиву вчинку Фейсала Хусейна і намагається зібрати якого більше свідчень та доказів. У понеділок провели обшук у його особистому помешканні.

Як повідомлялось, у ніч на понеділок у центрі Торонто чоловік відкрив стрілянину на вулиці, поранивши 15 осіб, двоє із яких пізніше померли. Загиблим було 18 і 10 років.

Сам нападник намагався втекти, але після перестрілки із поліцією загинув.

Поки невідомо, чи він покінчив життя самогубством, чи смертельних поранень було завдано із табельної зброї.