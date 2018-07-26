У Стамбулі через дощі обвалився житловий будинок (відео)
05:27, 26 липня 2018Світ
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У найбільшому місті Туреччини обвалився житловий будинок через негоду.
В європейській частині Стамбула обвалився житловий будинок. Сильні зливи підмили землю під фундаментом 4-поверхівки.
Посприяли обвалу і будівельні роботи, що проводили неподалік. Спочатку впала стіна з кріпленнями, що підтримувала будівлю, а потім і весь будинок.
На щастя, мешканців встигли вчасно евакуювати, тому люди під час лиха не постраждали.
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