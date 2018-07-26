У Стамбулі через дощі обвалився житловий будинок (відео)

05:27, 26 липня 2018
Світ
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Посприяли обвалу і будівельні роботи, що проводили неподалік. Спочатку впала стіна з кріпленнями, що підтримувала будівлю, а потім і весь будинок.

На щастя, мешканців встигли вчасно евакуювати, тому люди під час лиха не постраждали.

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Теги: #Стамбул#дощі#негода