У Стамбулі через дощі обвалився житловий будинок (відео)

У найбільшому місті Туреччини обвалився житловий будинок через негоду.

В європейській частині Стамбула обвалився житловий будинок. Сильні зливи підмили землю під фундаментом 4-поверхівки.

Посприяли обвалу і будівельні роботи, що проводили неподалік. Спочатку впала стіна з кріпленнями, що підтримувала будівлю, а потім і весь будинок.

На щастя, мешканців встигли вчасно евакуювати, тому люди під час лиха не постраждали.