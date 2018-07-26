Проведення Євробачення-2019 у Ізраїлі знову опинилося під загрозою

Проблема полягає у нестачі коштів, і якщо потрібна сума не буде виплачена, Ізраїль втратить право на проведення Євробачення в наступному році.

Проведення пісенного конкурсу Євробачення-2019 у Ізраїлі, яке вирішили не влаштовувати у Єрусалимі, знову перебуває під загрозою.

Читайте такожУ столиці відбудеться фестиваль Atlas Weekend-2018: програма, розклад, учасники

Цього разу проблема полягає у нестачі коштів, на вирішення якої дали лише п'ять днів.

Громадська телекомпанія Kan попередила, що Ізраїль ризикує втратити право на проведення Євробачення, якщо він не заплатить гарантійний депозит в розмірі 12 млн євро протягом п'яти днів, повідомляє ТСН з посиланням на Times of Israel.

Керівники телекомпанії надіслали листа прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху, міністру фінансів Моше Калону і міністру зв'язку Аюбу Кара, з попередженням про загрозу після того, як уряд заявив, що це не збільшить бюджет конкурсу.

У разі, якщо сума не буде виплачена, Ізраїль втратить свої повноваження на проведення Євробачення-2019.

"Керівництво телемовника музичного конкурсу вимагає у зацікавлених сторін негайно знайти джерело фінансування для надання заставного депозиту і збільшення бюджету", - йдеться у листі.

Міністр зв'язку запропонував кредит для покриття цієї суми, але Kan відхилив умови і замість цього зажадав збільшити бюджет.

Як повідомляв УНІАН, навколо конкурсу Євробачення-2019 останнім часом все частіше виникають скандали. Спочатку була заява, що не варто проводити конкурс у Єрусалимі, потім були заяви навіть про перенесення конкурсу до Австрії.