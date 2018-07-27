ЗМІ: у справі російської шпигунки Бутіної фігурує нащадок Рокфеллера

За інформацією Bloomberg, другий американець у справі Бутіної — 68-річний Джордж Д. О'ніл, який доводиться праправнуком мільярдера Джону Д. Рокфеллеру-старшому.

Один з двох американців, який згадується у справі громадянки Росії Марії Бутіної, обвинуваченої американською владою в шпигунстві, є представником сім'ї Рокфеллерів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg. В матеріалах справи Бутіної згадуються два неназваних громадянина США, причому один з них був партнером дівчини. Американські ЗМІ раніше припустили, що, ймовірно, їм є політичний консультант Республіканської партії Пол Еріксен.

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За інформацією Bloomberg, другий американець у справі Бутіної — 68-річний Джордж Д. О'ніл, який доводиться праправнуком мільярдерові Джону Д. Рокфеллеру-старшому.

В агентстві відзначили, що в лютому 2017 року О'ніл організував приватний обід для російської делегації, яка прибула до Вашингтона для участі в національному молитовному сніданку. На прийомі були присутні Бутіна та Еріксен. Підкреслюється, що терміни обіду збігаються з заходом, організатор якого називається в справі як «персона номер два».