У Лондоні невідомий у масці влаштував перестрілку з поліцією

Одна з очевидців зазначила, що як мінімум дві людини отримали поранення. Інший свідок розповів про «швидкої зйомки» і «поліцейських з великими кулеметами».

В районі Форест-Гейт у східній частині Лондона невідомий чоловік у масці влаштував перестрілку з поліцією.

Про це повідомляє газета Daily Star. За словами очевидців, на місці події працюють не менше 20 поліцейських. Повітряний простір патрулюють вертольоти.

Одна з очевидців зазначила, що як мінімум дві людини отримали поранення. Інший свідок розповів про «швидкої зйомки» і «поліцейських з великими кулеметами».

Раніше повідомлялося, що в Лондоні біля торгового центру «Вестфілд» в Уайт-Сіті виявили підозрілий автомобіль. Зазначалося, що на місці інциденту працювали фахівці.