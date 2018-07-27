Кобзона госпіталізували до лікарні

Дружина співака повідомила, що він проходить планове лікування.

Російський співак Йосип Кобзон, який бореться з онкологічним захворюванням, потрапив до лікарні.

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Деякі ЗМІ повідомили, що стан 80-річного співака важкий, і він змушений постійно лежати під крапельницею. Однак дружина Кобзона Неллі спростувала цю інформацію, при цьому підтвердила, що співак дійсно перебуває в лікарні, повідомляє Super.

"Так, йому було зле, після цього він встав і ходив. Зараз він дійсно в лікарні, але це планове лікування, раз на три місяці. Тому нічого надприродного тут немає. Він живий, все нормально", - розповіла дружина Кобзона виданню.

Як повідомляв УНІАН, Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород, і заблокувала його активи.