Кобзона госпіталізували до лікарні
07:44, 27 липня 2018Світ
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Дружина співака повідомила, що він проходить планове лікування.
Йосип Кобзон потрапив до лікарні / фото УНІАН
Російський співак Йосип Кобзон, який бореться з онкологічним захворюванням, потрапив до лікарні.
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Деякі ЗМІ повідомили, що стан 80-річного співака важкий, і він змушений постійно лежати під крапельницею. Однак дружина Кобзона Неллі спростувала цю інформацію, при цьому підтвердила, що співак дійсно перебуває в лікарні, повідомляє Super.
"Так, йому було зле, після цього він встав і ходив. Зараз він дійсно в лікарні, але це планове лікування, раз на три місяці. Тому нічого надприродного тут немає. Він живий, все нормально", - розповіла дружина Кобзона виданню.
Як повідомляв УНІАН, Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород, і заблокувала його активи.
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