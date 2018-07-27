США планують завдати удару по Ірану вже в серпні - ЗМІ

Австралія буде задіяна для визначення цілей при підготовці удару.

США за допомогою Австралії завдадуть удар по ядерних об'єктах Ірану.

Цей удар повинен відбутись вже в серпні, повідомляє телеканал ABC News, посилаючись на джерело в уряді Австралії.

Своєю чергою, Австралія буде задіяна для визначення цілей при підготовці удару. Можливий і той факт, що в цьому візьмуть участь британські спецслужби.

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В Австралії розташований цілком таємний оборонний об’єкт, який вважається ключовим серед так званого Альянсу “П’яти очей”, який об’єднує спецслужби США, Великої Британії, Австралії, Канади та Нової Зеландії. Саме він, за інформацією ABC News, грає роль в управлінні американськими шпигунськими супутниками. Тому, швидше всього, його задіють у підготовці і розробці удару по Ірану.

Прем’єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл заявив телеканалу, що підстав вважати, що США готуються до військової конфронтації з Іраном у нього немає.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп застеріг президента Ірану Хасана Рухані не погрожувати Сполученим Штатам, інакше ісламська країна зіткнеться з такими наслідками, "яких ще не знала історія".