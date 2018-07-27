"Витончений противник": розвідка США розповіла про кіберзагрози з боку РФ

Загроза з боку Росії відносно американських технологій буде зберігатися в найближчі роки, сказано в доповіді розвідки.

Росія є однією з "найбільш умілих і активних сил в кіберпросторі, пов'язаних з економічним шпигунством і можливим викраденням американських бізнес-таємниць та конфіденційної інформації".

Про це йдеться в доповіді "Іноземне економічне шпигунство в кіберпросторі", оприлюдненій в четвер, 26 липня, офісом глави національної розвідки США, передає DW.com.

Читайте такожУ США посміялись над атаками РФ на американські електромережі: «Путін наш новий електрик?»

"Загроза з боку Росії відносно американських технологій буде зберігатися в найближчі роки", сказано в розділі доповіді під назвою "Росія: витончений супротивник". На думку авторів звіту, це пов'язано з тим, що Москва буде намагатися зміцнювати свою економіку, яка страждає від "системної корупції, державного контролю і витоку талантів за кордон".

Крім того, додатковим мотивуючим фактором для шпигунської активності стануть зусилля Москви з "військової модернізації". Росія використовує кіберпростір як один з багатьох методів для отримання доступу до необхідних ноу-хау та технологій.

Для тих же цілей російські спецслужби використовують комерційні та наукові підприємства з Росії, які контактують із Заходом, вони також вербують російських емігрантів, що володіють необхідними технічними навичками. Співробітники спецслужб РФ проникають у державні та приватні підприємства в США, завдяки чому отримують секретну галузеву інформацію з урядових джерел.

Для економічного шпигунства в кіберпросторі Москва використовує хакерів і шкідливе програмне забезпечення. Поряд з російської кіберзагрозою у доповіді також аналізуються можливі небезпеки з боку Китаю та Ірану.