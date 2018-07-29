У Сербії застрелили адвоката, який захищав екс-президента Мілошевича в Гаазькому трибуналі

Також в результаті замаху був поранений його 26-річний син.

В Белграді вбили сербського адвоката, який захищав колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича в Гаазькому трибуналі.

Драгослав Огнянович був застрелений на порозі власного будинку, повідомляє "112" із посиланням на B92.

В результаті замаху був поранений його 26-річний син.

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Невідомі застрелили 57-річного адвоката після того, як він підійшов до вхідних дверей свого будинку на вулиці Антифашистської боротьби, йдеться в повідомленні.

У публікації наголошується, що серед його клієнтів були найвідоміші кримінальні авторитети країни, в тому числі, Лука Бойович, обвинувачений у контролі за наркотрафіком. Автори публікації нагадують, що нещодавно були вбиті кілька друзів авторитета, і його адвокат міг стати наступною жертвою.

Нагадаємо, Огнянович входив у групу адвокатів, які захищали інтереси колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича в Гаазькому трибуналі. Однак у 2002 році екс-президент був засуджений до довічного ув'язнення за геноцид і злочини проти людяності, і через чотири роки помер у гаазькій в'язниці від серцевого нападу у віці 64 роки.