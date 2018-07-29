Дружба знаходиться під загрозою: Ердоган пригрозив США судом і втратою «серйозного партнера»

Президент Туреччини заявив, що його країна звернеться до міжнародного арбітражу, якщо США заблокують поставки їй винищувачів F-35.

Туреччина, Росія, Франція і Німеччина планують провести у вересні чотиристоронній саміт з врегулювання в Сирії. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Читайте такожЕрдоган порівняв політику Ізраїлю з ідеологією Гітлера і звинуватив країну в "фашизмі і шовінізмі"

"Саміт Туреччини, Росії, Німеччини і Франції буде проведено 7 вересня в Стамбулі, подумаємо, що можна зробити, обговоримо регіональні проблеми", - цитує президента газета Vatan, передає «Німецька хвиля».

Ердоган додав, що сторони обговорять і порядок денний майбутнього тристороннього саміту з Сирії, в якому візьмуть участь Туреччина, Росія та Іран.

В інтерв'ю ряду турецьких ЗМІ Реджеп Тайіп Ердоган також сказав, що його країна звернеться до міжнародного арбітражу, якщо США заблокують поставки їй винищувачів F-35. Він підкреслив, що Анкара не піддасться на загрози США ввести проти неї санкції у конфлікті навколо затриманого в Туреччині американського пастора Ендрю Брансона.

За словами Ердогана, дружба між США і Туреччиною перебуває під загрозою. "Ми не відступимо ні на крок під загрозою санкцій, - підкреслив він. - Вони не повинні забувати, що вони втратять серйозного партнера".

Брансон, який працював в Туреччині більше двох десятиліть, кілька днів тому був переведений під домашній арешт після перебування під вартою протягом 21 місяця. Пастора звинувачують у зв'язках із забороненою в Туреччині Курдською робітничою партією (КРП) і з організаторами невдалої спроби державного перевороту в липні 2016 року. У разі визнання винним, Брансону загрожуватиме до 35 років позбавлення волі.

Президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі в Twitter пригрозив Туреччині "великими санкціями", якщо Ендрю Брансон не буде звільнений.