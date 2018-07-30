Пентагон складає «чорний» список розробників програм зі зв’язками в Росії і Китаї
Пентагон працює над «чорним» списком програмного забезпечення, щоб заблокувати закупки коду, який походить з Росії чи Китаю. Як заявила заступник міністра оборони США Еллен Лорд, цей список повинен допомогти її працівникам її міністерства і партнерам в індустрії уникнути покупки шкідливого коду, який потім може потрапити в системи Пентагону.
«Ми намагаємося переконатися, що ми не купуємо програмне забезпечення, яке має російське чи китайське походження. Часто таке важко виявити на перший погляд через холдингові компанії», - цитує її слова Reuters.
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Лорд додала, що Пентагон тісно співпрацює з розвідувальними управліннями в процесі виявлення потенційно ненадійних постачальників.
«Ми виявили, що певні компанії не працюють відповідно до оборонних стандартів, які в нас є», - сказала заступник міністра оборони США.
При цьому, вона не назвала, про які компанії йдеться і не розкрила деталей щодо «чорного» списку.