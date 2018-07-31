Bloomberg: Естонія готується дати «по зубам» Росії в кіберпросторі

Країна, чия армія в рази менша російської, здобуває значну перевагу в методах електронної війни.

Маленька східноєвропейська країна Естонія була першою жертвою кібервійни Росії. Але вона дуже скоро зможе завдати удар у відповідь.

Як пише Bloomberg, повторюючи за більшими країнами-учасницями НАТО, естонська армія створила свій власний підрозділ кіберсил для відбиття атак у віртуальному світі, кількість яких щороку зростає на 20%. Але окрім оборонних стратегій команда з 300 військових також розробляє наступальні можливості Естонії у віртуальному світі. Хоча у мирний час їх застосовувати у Таллінні не збираються.

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«Щоб підготуватися до оборони, потрібно добре знати, як атакувати», - сказав полковник Андрес Хаірк, який командує кіберпідрозділом збройних сил Естонії.

«Коли з’являється реальна потреба через збройний конфлікт чи війну, тоді ці можливості, розроблені для перевірки наших систем, можуть бути націлені проти потенційного ворога», - пояснив він.

Видання зауважує, що армія Росії у 150 разів більша, ніж естонська. Однак, Таллінн має значну перевагу у кіберпросторі. Bloomberg нагадує про те, що балтійська країна стала важливим технологічним вузлом у світі. Крім того, на її території розміщений центр кібероборони НАТО. Також Естонія провела перші антихакерські навчання для міністрів оборони країн Євросоюзу торік.

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Таллін на власному досвіді знає, якої шкоди можуть завдати кібератаки. В 2007 році в Естонії через російський електронний наступ була зупинена робота уряду, банків і ЗМІ. Все це сталося на тлі суперечки з Кремлем через рішення естонської влади перемістити меморіал Другої світової війни в своїй столиці. Через 9 років після того хакери, у яких були зв’язки з військовою розвідкою Росії, були звинуваченні в організації атаки проти найбільшого виробника сланцевої нафти в Естонії.