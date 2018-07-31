У Центральноафриканській Республіці вбили російських журналістів – росЗМІ

Двоє з трьох убитих - співробітники російських "Ізвестій".

У Центральноафриканській Республіці вбито три людини, двоє з них, судячи за знайденими прес-картами, були співробітниками російської газети «Известия».

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Про це повідомляє російське агентство ТАСС, посилаючись на посольство РФ в країні.

Підкреслюється, що особисті документи вбитих ще не виявлено і немає певності, чи є вони громадянами РФ.

"Те, що вони росіяни, у нас остаточної впевненості немає, оскільки їх особисті документи поки не виявлено, виявлено тільки журналістські документи. Двоє з них є співробітниками "Известий", - зазначили в диппредставництві.

У посольстві також повідомили, що не мають точних даних щодо третього вбитого. "З приводу третього вбитого немає ніякої точної інформації", - відзначили в ведоместве.

На даний момент тіла трьох загиблих доставлені в місцевий госпіталь.