Financial Times назвала людиною року гендиректора Apple

Як зазначає видання, Куку вдалося вийти з тіні легендарного засновника компанії Стіва Джобса і влити в Apple нову кров. При Кукові американська компанія представила нові продукти - Apple Watch і Apple Pay, - повернувши собі дух новаторства, який, як багато хто побоювався, помер разом з Джобсом, пише LB.ua.

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FT підкреслює, що фінансового успіху та нових технологій Apple було б цілком достатньо, щоб віддати Куку звання людини року. Але видання взяло до уваги і камінг-аут Кука, який цього року зізнався в тому, що він гомосексуаліст. На думку газети, це був дуже сміливий вчинок.

Варто зазначити, що попередник Кука Стів Джобс теж удостоювався нагороди від FT - у 2010 році.