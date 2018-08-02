Правозахисники звинуватили Туреччину в порушенні прав людини у Афріні

На турецькій армії лежить відповідальність за мародерство, катування, свавільні арешти і насильницькі зникнення мирних жителів колись курдського Афріна, вважає Amnesty International.

Турецька армія і загони сирійської опозиції, які користуються підтримкою Туреччини, несуть відповідальність за тяжкі порушення прав людини в сирійському місті Афрін.

До такого висновку прийшла міжнародна організація Amnesty International (AI) після проведення дослідження, результати якого були оприлюднені в четвер, 2 серпня, пише DW.

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Зокрема, збройні сили Туреччини і їх прихильники обвинувачують у мародерстві, довільні арешти, тортури і так званому насильницькому зникненні мирних жителів у регіоні, де колись переважало курдське населення. Як уточнюється в доповіді AI, в основному відповідальність за злочини несуть безпосередньо сирійські угруповання, які в той же час отримували озброєння і екіпіровку від Туреччини. Деякі загони бойовиків розташовувалися в школах і таким чином заважали навчанню тисяч дітей.

У січні Туреччина почала військову операцію "Оливкова гілка" проти курдських воєнізованих формувань "Загони народної самооборони" (YPG). Анкара вважає їх сирійським відгалуженням Курдської робочої партії, визнаної в Туреччині терористичною організацією. У березні Туреччина встановила контроль над Афріном. У зв'язку з цим десятки тисяч людей втекли, серед них і представники релігійних меншин в регіоні.