﻿У канадському McDonald's вагітній жінці продали мийний засіб замість лате

Представник McDonald's розповів, що кавомашину мили і лінія подавання молока залишилася під’єднаною до мийного засобу, коли канадці Сарі Дуглас готували каву.

У канадській провінції Альберта вагітній жінці в ресторані McDonald's продали мийний засіб замість кави.

Про це повідомляє Calgary Herald.

Інцидент стався в місті Летбридж. За словами Сари Дуглас, вона зробила ковток і зрозуміла, що у склянці не лате. Після цього жінка повернулася в ресторан, щоб поскаржитися.

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Співробітник ресторану пояснив їй, що мийний засіб виявився в кавомашині. Вона також звернулася в лікарню, щоб перевірити, чи не отруїлася.

Представник McDonald's попросив вибачення у клієнтки.Він зауважив, що вранці кавомашину мили і лінія подавання молока залишилася під’єднаною до мийного засобу. У ресторані переглянуть процедуру очищення обладнання і додадуть нагадувальні вивіски для співробітників.