У канадському McDonald's вагітній жінці продали мийний засіб замість лате
11:06, 02 серпня 2018Світ
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Представник McDonald's розповів, що кавомашину мили і лінія подавання молока залишилася під’єднаною до мийного засобу, коли канадці Сарі Дуглас готували каву.
Ілюстрація / REUTERS
У канадській провінції Альберта вагітній жінці в ресторані McDonald's продали мийний засіб замість кави.
Про це повідомляє Calgary Herald.
Інцидент стався в місті Летбридж. За словами Сари Дуглас, вона зробила ковток і зрозуміла, що у склянці не лате. Після цього жінка повернулася в ресторан, щоб поскаржитися.
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Співробітник ресторану пояснив їй, що мийний засіб виявився в кавомашині. Вона також звернулася в лікарню, щоб перевірити, чи не отруїлася.
Представник McDonald's попросив вибачення у клієнтки.Він зауважив, що вранці кавомашину мили і лінія подавання молока залишилася під’єднаною до мийного засобу. У ресторані переглянуть процедуру очищення обладнання і додадуть нагадувальні вивіски для співробітників.
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