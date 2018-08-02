Глава нацрозвідки США заявив про спроби Росії втрутитися в майбутні вибори

За його словами, ця «незаконна діяльність» включає в себе кримінальні дії, спрямовані на придушення голосування та надання незаконного фінансування виборчих штабах, а також кібератаки на виборчу інфраструктуру.

Глава національної розвідки США Ден Коутс заявив, що Росія намагається вплинути на проміжні вибори у США, які відбудуться восени 2018 року, а також на президентські вибори 2020 року.

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Про це повідомляє Reuters. За його словами, ця «незаконна діяльність» включає в себе кримінальні дії, спрямовані на придушення голосування та надання незаконного фінансування виборчих штабах, а також кібератаки на виборчу інфраструктуру. Крім того, глава розвідки зазначив, що російська сторона намагалася викрасти інформацію в американських чиновників і кандидатів на виборах.

«Ми будемо продовжувати стежити за будь-якими такими зусиллями і попереджати про них», — сказав Коутс.

Він додав, що спроби втрутитися в американські вибори вживає не тільки Росія.