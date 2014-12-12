У Казахстані почався суд над членом "ЛНР"

Про це повідомляє портал nur.kz.

"Брав участь у боях, застосовував зброю, здійснював охорону блокпостів, патрулював місто Луганськ, а також виконував інші доручення. Таким чином, Вдовенко, будучи громадянином РК (Республіка Казахстан - ред.), умисноі неправомірно брав участь у збройному конфлікті, в бойових діях на території іноземної держави, тобто вчинив злочин, передбачений статтею 162-1 (участь в іноземних збройних конфліктах) Кримінального кодексу РК (...) без ознак найманства", - зачитав обвинувальний висновок прокурор Даурен Ашимов на засіданні суду в п'ятницю.

За словами обвинувача, Вдовенко прийняв рішення воювати на боці бойовиків "після травневих подій в Одесі". В соціальній мережі "Вконтакте" він зв'язався з невстановленими слідством особами. 25 травня Вдовенко виїхав поїздом з Астани в Уральськ. Потім перетнув кордон, доїхав до Самари, а звідти до Ростова-на-Дону.

У складі групи близько 30 осіб під керівництвом невстановленої особи на прізвисько Філін Вдовенко умисно і незаконно перетнув російсько-український кордон. У Луганській області він пройшов курс первинної військової підготовки.

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"Не вбивав, не підривав. Перестрілки були, але я далекий від цього, навіть в армії не служив. Мені страшно було", - сказав Вдовенко під час допиту.

Він пояснив, що самостійно прийняв рішення їхати в Україну і нікому про це не говорив.

"Нам пояснювали, тим, хто не служив в армії, як би техніку безпеки, щоб ми не висували голови, не наступали на міни, показували, як виглядають міни. Після чого поїхали в місто Луганськ. Там я був десь місяць. Місто було оточене з трьох боків. У самому Луганську розносили пару раз гуманітарку, гасили пожежу, ловили диверсантів", - розповів підсудний.

Він додав, що перебував в Україні близько 70 днів, а потім захворів на бронхіт і вирішив повернутися додому. Також у нього закінчувалася реєстрація.

30-річний уродженець Акмолинської області Вдовенко перебуває під арештом з жовтня 2014 року. У 2009 році він був засуджений Сариаркінським районним судом № 2 Астани за статтями 251 (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв) і 178 (грабіж) КК РК на три роки, звільнився у березні 2012 року.