Країни Балтії в три рази збільшать фінансування повітряної поліції НАТО

Про це домовились міністри оборони країн Балтії, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

За словами міністра оборони Латвії Раймондса Вейоніса, коли над Балтійським морем перехоплюють 28 літаків РФ протягом одного дня, як це було в понеділок, є безпрецедентною і такою, що позначає перехідну точку.

Міністр оборони Естонії Свен Міксер назвав такі польоти "недоречними і провокативними".

За словами Вейоніса, країни Балтії домовилися вносити по 3 млн євро щорічно на функціонування повітряної місії НАТО. На сьогодні внесок Латвії становить 1 млн. євро.

Читайте такожМЗС Польщі: Дії РФ на кордонах НАТО є демонстрацією сили внутрішній аудиторіїВейоніс зазначив, що в зв’язку з головуванням у ЄС Латвія може зіткнутися з додатковими провокаціями з боку Росії.

"Переконаний, що будуть спроби принизити як країну, так і її високо посадовців. Але ми готові до цього" - сказав він.