Тіла загиблих в ЦАР російських журналістів доставили до Москви

Найближчим часом тіла загиблих російських журналістів Орхана Джемаль, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченко доставлять в морг, після чого їх оглянуть співробітники Слідчого комітету РФ.

Літак авіакомпанії Air France доставив у Москву тіла убитих в Центральноафриканській Республіці російських журналістів Орхана Джемаль, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченко.

За інформацією порталу Flightradar, літак приземлився в аеропорту Шереметьєво. Джерело агентства сказав, що найближчим часом тіла доставлять в морг і співробітники Слідчого комітету РФ приступлять до їх огляду.

ТАСС повідомляє, що тіла доставили рейсом 1144. Згідно з даними порталу FlightAware, літак приземлився в Москві в 00.24 5 серпня. З Парижа він вилетів увечері 4 серпня. У французьку столицю тіла загиблих доставили з Бангі (ЦАР).

Про загибель журналіста Орхана Джемаль, оператора Кирила Радченко і режисера Олександра Расторгуєва стало відомо 31 липня. Тіла росіян виявили в 23 км від центральноафриканского міста Сибю і доставили на базу місії ООН. В ЦАР в партнерстві з "Центром управління розслідуваннями" Михайла Ходорковського група знімала документальний фільм про діяльність російської приватної військової компанії "Вагнер".