Унаслідок падіння літака в США загинули шість осіб

02:55, 05 серпня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Літак Extra EA400 розбився відразу після вильоту з аеропорту міста Понка. Після аварії літак згорів.

У поліції повідомили, що вижили в результаті аварії немає, однак не повідомили, скільки пасажирів було на борту у момент катастрофи. Літак розрахований на шість пасажирів.

Федеральне управління цивільної авіації США та Рада з безпеки на транспорті почали розслідування інциденту.

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