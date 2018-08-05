Унаслідок падіння літака в США загинули шість осіб

Літак Extra EA400 розбився відразу після вильоту з аеропорту міста Понка. Після аварії літак згорів.

В результаті аварії легкомоторного літака на півночі американського штату Оклахома загинули близько шести осіб, повідомляє Fox News.

Літак Extra EA400 розбився відразу після вильоту з аеропорту міста Понка. Після аварії літак згорів.

У поліції повідомили, що вижили в результаті аварії немає, однак не повідомили, скільки пасажирів було на борту у момент катастрофи. Літак розрахований на шість пасажирів.

Федеральне управління цивільної авіації США та Рада з безпеки на транспорті почали розслідування інциденту.