Японія висловила протест Росії через розміщення винищувачів на спірних Курилах
08:07, 06 серпня 2018Світ
530 0
За словами генсека кабміну Японії Есихиде Суга, протест проти розміщення винищувачів на острові Ітуруп, на який претендує японська сторона, був спрямований 3 серпня в російське МЗС.
REUTERS
Японія заявила протест російській стороні у зв'язку з інформацією про розміщення винищувачів на південних Курилах.
Про це повідомляє РИА «Новости».
Читайте такожЯпонія висловила протест Росії через прокладання оптоволокна на Курили
Як зазначається, минулого тижня в аеропорту Ясний почали дослідно-бойове чергування екіпажі багатоцільових російських винищувачів Су-35С.
За словами генсека кабміну Японії Есихиде Суга, протест проти розміщення винищувачів на острові Ітуруп, на який претендує японська сторона, був спрямований 3 серпня в російське МЗС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter