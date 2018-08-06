Японія висловила протест Росії через розміщення винищувачів на спірних Курилах

За словами генсека кабміну Японії Есихиде Суга, протест проти розміщення винищувачів на острові Ітуруп, на який претендує японська сторона, був спрямований 3 серпня в російське МЗС.

Японія заявила протест російській стороні у зв'язку з інформацією про розміщення винищувачів на південних Курилах. Про це повідомляє РИА «Новости». Читайте такожЯпонія висловила протест Росії через прокладання оптоволокна на Курили Як зазначається, минулого тижня в аеропорту Ясний почали дослідно-бойове чергування екіпажі багатоцільових російських винищувачів Су-35С. За словами генсека кабміну Японії Есихиде Суга, протест проти розміщення винищувачів на острові Ітуруп, на який претендує японська сторона, був спрямований 3 серпня в російське МЗС.

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