Японія висловила протест Росії через розміщення винищувачів на спірних Курилах

08:07, 06 серпня 2018
Світ
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REUTERS

Про це повідомляє РИА «Новости».

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Як зазначається, минулого тижня в аеропорту Ясний почали дослідно-бойове чергування екіпажі багатоцільових російських винищувачів Су-35С.

За словами генсека кабміну Японії Есихиде Суга, протест проти розміщення винищувачів на острові Ітуруп, на який претендує японська сторона, був спрямований 3 серпня в російське МЗС.

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Теги: #Японія#Курили