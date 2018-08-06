Як російські інтернет-тролі "працюють" у Європі

Наприкінці травня, під час глибокої політичної кризи з формування уряду партій «Ліга» та «5 зірок», відомих своїми популістичними гаслами та проросійською позицією, проти президента Італії Серджіо Матарелли розгорнулася атака в інтернеті. Адже він не погодив кандидатуру євроскептика Паоло Савони на посаду в новому уряді.

На цьому тижні прокуратура Риму має відкрити провадження у так званій інтернет-атаці тролів, які використовували хеш-тег #MattarellaDimettiti (Матарелла у відставку). Першою версією є те, що атака йшла з Росії.

Згідно з Конституцією Італії, президент країни не наділений широкими повноваженнями. Італія – парламентська республіка, у якій весь тягар відповідальності виконавчої влади належить уряду та парламенту. Президент, хоч і виконує чисто номінальну роль, однак його роль є визначальною у формуванні нового уряду – президент дає особливе доручення, поручає місію потенційному кандидату на посаду прем’єр-міністра для формування нового уряду.

Схоже на те, що рука «віртуальної Москви» таки дісталась Італії. Однак самі італійці ще не усвідомлюють і до кінця не вірять в можливість таких інтернет-атак

В травневих подіях не тільки Матерелла не погодився з призначенням євроскептика в Мінекономіки, тоді проти виступали також Німеччина. Кандидатуру вдалось замінити, але «відповідь» Матареллі не забарилась. І, як визначили експерти, з самого початку інтернет атака йшла з одного центру - Internet Research Agency (IRA), офіс якої знаходиться в Санкт-Петербурзі. Це той самий центр, який у США підозрюють у можливому втручанні в останні вибори американського президента.

За даними італійських ЗМІ, атака полягала у тому, що за кілька хвилин було створено більш як 400 нових фейкових акаунтів, які масово поширювали хеш-тег «Матарелла у відставку».

Окрім прокуратури, розслідування проводитиме також спецпідрозділ боротьби з тероризмом. Правоохоронці не обмежаться вивченням тільки одного факту інтернет атаки на президента, пише La Stampa, до уваги також буде взято можливе втручання російських тролів та IRA в референдум 2016 щодо змін в Конституцію, який став початком кінця демократичної коаліції та відставки глави уряду Матео Ренці. Адже тоді, під час вирішальних баталій опонентів реформи, «були запущені більше як 1500 твітів від фейкових акаунтів з похвалою Володимиру Путіну», пише La Stampa.

За словами журналіста та письменника Массімільяно ді Паскуале, схоже на те, що рука «віртуальної Москви» таки дісталась Італії. Однак самі італійці ще не усвідомлюють і до кінця не вірять в можливість таких інтернет атак. На його думку, у цьому немає нічого дивного, адже Росія давно та відкрито співпрацює через свої культурні центри з так званими «філорусами-італійцями», а це - журналісти, громадські діячі, письменники та політики. Тому не слід дивуватись, що деякі італійці у роздмухуванні теми втручання росіян у сучасне політичне життя Італії звинувачують Сороса та його, так би мовити, активістів.

Так, віце-прем’єр та міністр внутрішніх справ Матео Сальвіні ніколи не приховував своєї симпатії до президента Росії Володимира Путіна. Неодноразово їздив до Кремля та, як член партії «Ліга», укладав меморандум про співпрацю з провладною партією Росії – «Єдина Росія».

Існує й інше непряме втручання в італійське життя «руки Москви», на кшталт діяльності проросійських симпатиків, таких як активіст ультра правої організації «Бульдоги» Андреа Пальмері. Він організував центр вербування і фінансування найманців, яких потім відправляли на Донбас на підтримку сепаратистам. Пальмері також підтримував тісний зв’язок з кремлівськими «вовками», які відомі своїми бейкерськими турами в Європі на підтримку «Дня перемоги 9 травня».

Втім, не тільки президент Італії потрапив «під роздачу» російських тролів, жертвами атак стали також депутати італійського парламенту. Наприклад, депутатка Лія Квартапелле офіційно звернулась до Twitter з претензією на надмірну активність великої кількості невідомих акаунтів на її критичні дописи щодо Росії та Путіна та факту інтернет атак…

Всі крапки над «і» розставить слідство. Однак вже зараз треба мати на увазі, що не тільки Італія може стати черговим полігоном для активізації російських інтернет-тролів. Цей інструмент буде використовуватись й далі, оскільки законних підстав забороняти висловлювання в соцмережах немає. Та механізм блокування або фільтрації активності з одного джерела європейцям-таки потрібно створювати. І, схоже на те, що в ЄС справді починають над цим замислюватись.

Тарас Семенюк, аналітик KyivStratPro