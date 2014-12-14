У Туреччині почалися арешти опозиційних журналістів

Як передає Українська правда з посиланням на Сo.il, турецькі поліцейські зі спецпідрозділу з боротьби з терором прибули 14 грудня до редакції ”Заман” в Стамбулі. Проте поліція була змушена відступити через протест читачів, які зібралися біля будівлі редакції. Вони вигукували ”Пресу не можна змусити мовчати!”.

Працівники газети та її читачі заздалегідь дізналися про заходи поліції завдяки анонімному повідомленню в ”Твіттері”, який попередив про початок полювання влади на неугодних журналістів.

За даними ЗМІ, 14 грудня у Туреччині затримано 23 людини по всій країні за підтримку руху Фетхуллаха Ґюлена - ісламського громадського діяча, давнього супротивника Ердогана, який мешкає в США.

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Серед затриманих є співробітники поліції, журналісти та телевізійні продюсери.

За словами правозахисників, Ердоган оголосив війну незалежним ЗМІ, а головним противником глави держави стала консервативна ”Заман”, яка на думку Ердогана, пов`язана з Ґюленом.

Турецька влада раніше висунула звинувачення проти прихильників Ґюлена за спроби здійснити державний переворот.

Ердоган покладає на Ґюлена відповідальність за корупційний скандал, який спалахнув рік тому, і сліди якого ведуть у вищі ешелони влади.

За інформацією ЗМІ, найближчим часом правоохоронні органи мають намір затримати ще 150 журналістів, причетних до викриття корупційних скандалів у владних структурах і критики режиму Ердогана.