Фінляндія стурбована польотами військових літаків РФ, що значно почастішали

Про це він заявив в ефірі YLE Radio Suomihttp, передає телеканал ”Дождь”.

За словами Стубба, «ситуація, що склалася, дійсно викликає занепокоєння».

”Хоча в Гельсінкі й не бачать загрози безпеці Фінляндії з боку російської авіації, «ми цілком можемо констатувати, що ситуація загострилася, зараз вона значно гостріша, ніж це було досі», - зазначив він.

Прем`єр припускає, що російські літаки літали між Калінінградом та іншою частиною країни в рамках звичайних військових маневрів, але польоти «повинні бути безпечними в будь-якому випадку».

Читайте такожПольща: активність російських військ у Балтиці "безпрецедентна" - BBCРаніше в неділю агентство транспортної безпеки Фінляндії (Trafi) повідомило, що цього тижня фінські авіадиспетчери тимчасово змінили траєкторію маршрутів цивільних літаків через появу в небі над Балтикою літаків російських ВПС.

Міноборони Росії раніше заявляло, що російські ВПС проводять тренувальну діяльність у міжнародному повітряному просторі в повній відповідності з міжнародними нормами.