Європа обурена арештами опозиційних журналістів у Туреччині

В Раді Європи зазначили, що пильно стежать за розвитком подій, повідомляє 5 канал.

У Єврокомісії назвали такі рейди несумісними зі свободою слова та європейськими цінностями.

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Також у ЄК заявили, що Туреччина, як кандидат на вступ до Євросоюзу мала би поважати міжнародні норми.

Арешти у Туреччині планують обговорити на найближчому засіданні щодо розширення ЄС.