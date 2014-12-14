Європа обурена арештами опозиційних журналістів у Туреччині
22:43, 14 грудня 2014Світ
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В Європі обурені подіями у Туреччині, де за ґрати відправили 27 опозиційних журналістів, яких звинуватили у змові проти уряду
REUTERS
В Раді Європи зазначили, що пильно стежать за розвитком подій, повідомляє 5 канал.
У Єврокомісії назвали такі рейди несумісними зі свободою слова та європейськими цінностями.
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Також у ЄК заявили, що Туреччина, як кандидат на вступ до Євросоюзу мала би поважати міжнародні норми.
Арешти у Туреччині планують обговорити на найближчому засіданні щодо розширення ЄС.
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