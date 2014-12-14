Цивільна авіація Фінляндії поміняла маршрути після повідомлення про повітряного шпигуна РФ

"Рух цивільних суден було перенаправлено подалі від російських літаків. Це стандартна процедура, коли літаки літають "втемну ", з відключеними передавачами", - заявив директор агентства Пеккі Хентту, повідомляє Росбалт.

Наголошується, що цивільним літакам 10 грудня довелося змінити маршрути через групи російських військових літаків. Вони не становили загрози і не порушували повітряних кордонів країни. Однак на російських літаках була вимкнена система відповідей на запити, що може становити загрозу для безпеки польотів, підкреслили фінські власті.

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Раніше в інтерв'ю Sveriges Radio міністр оборони Швеції Петер Хульквіст розповів про те, що в небі над Балтійським морем 12 грудня російський військовий літак нібито ледь не зіткнувся з пасажирським лайнером, який вилетів з данського аеропорту Каструп (Копенгаген). По тривозі були підняті шведські та датські винищувачі.

Міноборони РФ спростувало заяву Швеції.