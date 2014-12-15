П'ятьом заручникам вдалося втекти із захопленого кафе в Сіднеї

Раніше покинути кафе вдалося трьом заручникам, в тому числі одному працівнику закладу.

При цьому поліція не уточнює, за яких обставин заручники опинилися на волі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на австралійські ЗМІ.

Читайте такожУ кафе Сіднея невідомі захопили в заручники до 40 осібЯк раніше повідомила представник австралійської поліції Кетрін Берн, зловмисник утримував у кафе близько 30 осіб. Наразі з ним ведуться переговори.