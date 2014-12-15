Помер один з основних критиків Путіна в команді Меркель

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Spiegel. Як зазначає німецьке видання, Андреас Шокенхофф, як жоден інший представник ХДС (партія Ангели Меркель), критикував політику російського президента.

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З кожним роком його критика на адресу Володимира Путіна ставала все гострішою, що викликало особливе невдоволення в Кремлі.

Зокрема, Андреас Шокенхофф наполягав на впровадженні політики санкцій відносно Москви у відповідь на її агресію в Україні. Андреас Шокенхофф стверджував, що Володимир Путін відступить лише тоді, коли ціна за агресію для нього стане "дуже високою".

Керівник політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв висловив співчуття у зв'язку зі смертю Андреаса Шокенхоффа на своїй сторінці в "Твіттері". "Сумні новини з Німеччини. Помер Андреас Шокенхофф. Міжнародний політик, справжній друг України", - написав він.