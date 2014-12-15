Помер один з основних критиків Путіна в команді Меркель
На 58-му році помер один з основних критиків в команді канцлера Німеччини Ангели Меркель, заступник голови фракції партії ХДС/ХСС у Бундестазі Андреас Шокенхофф.
Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Spiegel. Як зазначає німецьке видання, Андреас Шокенхофф, як жоден інший представник ХДС (партія Ангели Меркель), критикував політику російського президента.
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З кожним роком його критика на адресу Володимира Путіна ставала все гострішою, що викликало особливе невдоволення в Кремлі.
Зокрема, Андреас Шокенхофф наполягав на впровадженні політики санкцій відносно Москви у відповідь на її агресію в Україні. Андреас Шокенхофф стверджував, що Володимир Путін відступить лише тоді, коли ціна за агресію для нього стане "дуже високою".
Керівник політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв висловив співчуття у зв'язку зі смертю Андреаса Шокенхоффа на своїй сторінці в "Твіттері". "Сумні новини з Німеччини. Помер Андреас Шокенхофф. Міжнародний політик, справжній друг України", - написав він.
Traurige Meldung aus DEU: Andreas Schockenhoff ist gestorben. Engagierter Außenpolitiker, wahrer Freund der Ukraine. pic.twitter.com/4tzKlwiipS
- Oleksii Makeiev (@Makeiev) December 14, 2014