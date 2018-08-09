Екс-посол США в Росії: помилки Америки не виправдовують вторгнення Кремля в Україну

Макфол визнав, що Вашингтон теж наламав дров, але це не виправдовує злочини Москви.

Коли Росію критикують за військове вторгнення в Україну і окупації частин її території, у Кремлі люблять вказати пальцем на США. Мовляв, вони теж вторгалися, куди не треба. І ця критика помилкової поведінки Вашингтона цілком справедлива.

Про це сказав екс-посол США в РФ Майкл Макфол під час інтерв’ю в ефірі The Daily Show with Trevor Noah.

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Колишній американський дипломат пригадав про те, як його країна добилася повалення уряду Ірану в 1953-му році, а пізніше вторглася в Сербію. За його словами, все це було неправильно.

«Але друга річ в тому, що моя мама вчила мене: дві помилки не складаються у щось правильне. І те, що хтось проти війни в Сербії в 1999 році, не дає йому право анексувати Крим. Знаєте, якщо у мій дім вдерлися, це не дає право сусіду проникнути туди знову», - наголосив колишній посол.

Дивіться епізод з інтерв’ю Майкла Макфола в The Daily Show with Trevor Noah з перекладом УНІАН українською мовою.