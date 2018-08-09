Кім Чен Ин дурить Трампа: як Росія і Китай допомагають КНДР обходити санкції

У звіті незалежних експертів для комітету ООН, які моніторять дію санкцій проти Північної Кореї, йдеться про те, що в КНДР і досі існують об’єкти та продовжуються роботи, пов’язані з ракетними та ядерними розробками, а також вказані нові об’єкти, які можуть бути полігонами і лабораторіями.

Проте основний масив інформації звіту стосувався того, що КНДР вдається обходити санкції, введені проти неї. Зокрема, за останні п’ять місяців 2018 року, попри санкційний режим, до КНДР було поставлено 500 тисяч барелів нафтопродуктів.

Також порушення стосуються питання перебування північнокорейських робітників у третіх країнах, зокрема, в Китаї та Російській Федерації. За оцінками експертів-авторів доповіді, це дозволяє заробляти Північній Кореї від 1,3 мільярдів до 2,3 мільярдів доларів щорічно. Фактично це весь північнокорейський експорт за рік. Таким чином, КНДР отримує додаткову фінансову підтримку, а це - «живі» гроші.

Як відомо, санкції і резолюції Ради безпеки ООН передбачають обмеження найму північнокорейських робітників. Більше того, остання з резолюцій від січня 2018 року передбачає депортацію протягом двох років усіх північнокорейських робітників.

Але Російська Федерація, в якій перебуває близько 200 тисяч північнокорейських робітників, стверджує, що всі ці контакти були налагоджені раніше, і квоти на працевлаштування були видані теж раніше - до введення санкцій проти КНДР. Таким чином, мовляв, ці робітники перебувають на території Росії легально.

Та насправді, як наголошують експерти, відбувається постійна ротація і збільшення кількості робітників у компаніях, які мають можливість залучати північнокорейську робочу силу. Тобто Росія ігнорує санкційний режим проти Північної Кореї.

Що стосується постачання нафти і нафтопродуктів, то Сполучені Штати Америки звернулися до Росії і Китаю з вимогою остаточно заблокувати поставки нафтопродуктів. Але Китай і РФ відмовилися це робити.

Таким чином, не передбачаються додаткові наслідки для Північної Кореї, окрім збереження існуючого санкційного режиму.

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Крім того, сама доповідь експертів співпала у часі з заявами держсекретаря США Майка Помпео, який зазначив, що він оптимістично дивиться на перспективи денуклеаризації Північної Кореї.

Загалом, США не можуть піти на збільшення або посилення санкцій проти КНДР, та, з іншого боку, звичайно, це створює дискомфорт для Штатів. Тому вони зараз намагаються зараз «перевести стрілки» на Росію і Китай, вказуючи, що ці країни вже не є партнерами по збереженню санкційного режиму проти КНДР, і що, мовляв, якби санкційний режим продовжувався, то політика Трампа вже б досягла успіху.

Кім Чен Ин, користуючись цією ситуацією, запевняє, що він продовжує денуклеаризацію, закриває відповідні об’єкти. Але насправді всі ці дії постановочні, для преси. Деякі підприємства, які можуть виробляти або збагачувати уран, сьогодні перебувають в режимі активізації і розширення виробництва.

Проте діалог із Дональдом Трампом дозволив північнокорейському лідеру вийти з міжнародної ізоляції. Так, його запросили на відкриття Азійських спортивних ігор в Джакарту, в Індонезію (це може статися вже 16-18 серпня) - там він може зустрітися з президентом Південної Кореї. Потім він має запрошення на Далекосхідний економічний форум у Владивосток, в Росію - там у нього може бути зустріч із прем’єр-міністром Японії Абе. Це створює цілий простір для КНДР для налагодження асиметричних відносин і виходу з повної міжнародної ізоляції.

А те, що санкційний режим проти Північної Кореї - дірявий, довели експертні звіти. Як довели вони і те, що ні Китай, ні Росія не виконують у повному обсязі свої санкційні зобов’язання.

Віталій Кулик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства