Макрон має намір у розмові з Путіним порушити питання Сенцова - ЗМІ

Президенти Франції та РФ 10 серпня проведуть телефонну розмову.

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 10 серпня, має намір у телефонній розмові з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним порушити питання незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, який з 14 травня голодує.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

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"Президент Еммануель Макрон говоритиме з російським лідером Володимиром Путіним у п'ятницю про ув'язненого українського кінорежисера Олега Сенцова, який в знак протесту голодує з травня і є серйозно хворим", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов перебуває в колонії у місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. 13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

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7 серпня в УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили, що стан здоров'я Сенцова оцінюється російськими лікарями як задовільний. Йому, запевнили у відомстві, призначено та проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.

При цьому адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав режисера в колонії, заявив, що стан Сенцова погіршується. За інформацією адвоката, у Сенцова дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує.

8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не встає, а його стан - катастрофічно поганий.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила російську колегу Тетяну Москалькову організувати переведення Сенцова у московський інститут або лікарню, де є спеціалісти з ендогенного харчування. Також Денісова просить керівника адміністрації Путіна посприяти розгляду клопотання про помилування Сенцова.