У Казахстані бойовика "ЛНР" засудили до п'яти років позбавлення волі
19:38, 15 грудня 2014Світ
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Суд у Казахстані виніс сьогодні вирок у п’ять років позбавлення волі громадянинові цієї країни, який воював на боці незаконних угруповань проросійських сепаратистів на українському Донбасі.
У Казахстані винесли вирок члену "ЛНР" / nur.kz
Суд у столиці Астані визнав 30-річного громадянина Казахстану Євгена Вдовенка винним у свідомій і незаконній участі у воєнному конфлікті за кордоном, повідомляє Радіо Свобода.
Як заявили прокурори, засуджений, затриманий у жовтні, брав участь у боях в Україні зі зброєю в руках, патрулював на блокпостах сепаратистів і в захопленому ними місті Луганську.
Читайте такожУ Казахстані почався суд над членом "ЛНР"Сам він визнав вину лише частково, заявивши, що мав на меті не вбивати людей чи скидати владу в Україні, а тільки «допомогти місцевим людям».
Раніше Євген Вдовенко вже відсидів три роки за пограбування й незаконне володіння зброєю.
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