У Казахстані бойовика "ЛНР" засудили до п'яти років позбавлення волі

Суд у столиці Астані визнав 30-річного громадянина Казахстану Євгена Вдовенка винним у свідомій і незаконній участі у воєнному конфлікті за кордоном, повідомляє Радіо Свобода.

Як заявили прокурори, засуджений, затриманий у жовтні, брав участь у боях в Україні зі зброєю в руках, патрулював на блокпостах сепаратистів і в захопленому ними місті Луганську.

Читайте такожУ Казахстані почався суд над членом "ЛНР"Сам він визнав вину лише частково, заявивши, що мав на меті не вбивати людей чи скидати владу в Україні, а тільки «допомогти місцевим людям».

Раніше Євген Вдовенко вже відсидів три роки за пограбування й незаконне володіння зброєю.