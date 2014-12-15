Глава Міноборони Великобританії заговорив про можливу війну з Росією
Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон попередив президента РФ Володимира Путіна, що він "грає в небезпечні ігри".
Феллон вважає, що російська агресія може спровокувати війну за участю сил НАТО. Незважаючи на те, що військове вирішення кризи в Україні Захід не розглядає, британець не виключив такого варіанту розвитку подій, повідомляє Новое Время з посиланням на Daily Mail.
Голова британського оборонного відомства стурбований активністю російських винищувачів, які можуть спровокувати авіакатастрофу. Він також наголосив, що не довіряє Путіну, і Великобританія повинна готуватися до гіршого.
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У той же час представники міноборони Великобританії впевнені, що Феллон насправді не вірить у війну між Росією і Заходом і мав на увазі навчання у Східній Європі та колективну самооборону в якості стримуючого фактора.