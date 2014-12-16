Ердоган відкинув звинувачення ЄС в утисках свободи слова
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вибухнув гнівною промовою на адресу Євросоюзу, який раніше розкритикував масовий арешт опозиційних турецьких журналістів.
"ЄС повинен займатися своїми справами і тримати свою думку при собі", - заявив Ердоган, відкинувши твердження, що проведені поліцією рейди йдуть врозріз з принципом свободи преси, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Лідери Євросоюзу вказали на те, що проведені арешти несумісні з "європейськими цінностями".
У минулі вихідні були затримані щонайменше 24 турецьких журналісти, яким пред'явлені звинувачення у створенні нелегальної організації і спробі захоплення влади в країні.
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Рейди пройшли в телекомпанії Samanyolu TV і редакції газети Zaman, які підтримують тісні зв'язки з ісламським проповідником Фетхуллахом Гюлен, духовним натхненником руху "Хизмет", який живе у США.
Колишній сподвижник Ердогана, який перебуває в добровільному вигнанні Гюлен звинувачується в тому, що керує "паралельною державою всередині Туреччини".