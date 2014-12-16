Сіднейський терорист обвинувачувався у сексуальному насиллі та вбивстві - ЗМІ

Такі дані надала поліція виданню Vice News, передає hromadske.tv.

Поліція спостерігала за п’ятдесятирічним Маном Гароном Монісом з випадку, коли він почав розсилати листи ненависті родинам солдатів, загиблих в Афганістані.

Він був уродженцем Ірану, отримав політичний притулок у Австралії в 1996 році. При цьому, у низці відео на YouTube він заявляв, що в австралійській поліції його катували. За ці листи ж, за даними поліції, він отримав 300 годин громадських робіт та був звільнений за хорошу поведінку через 2 роки.

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Федеральна поліція Австралії сьогодні поширила дані, відповідно до яких, Моніс був підозрюваним у вбивстві своєї дружини.

Поліція також повідомляє про більше ніж 50 звинувачень у сексуальному насиллі на адресу загиблого радикала.

У нападі на кафе, окрім Моніса, загинули двоє заручників. Четверо були поранені.