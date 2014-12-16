У Сіднеї почали розслідувати загибель заручників
07:04, 16 грудня 2014Світ
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Австралійська поліція почала розслідування обставин операції зі звільнення заручників в кафе в центрі Сіднея, в результаті якої загинули три людини - два заручника і сам зловмисник.
REUTERS
У вівторок в Сіднеї приспущені прапори, сотні людей залишають квіти на вулиці біля кафе, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Читайте такожУ Сіднеї іранець понад 16 годин утримував заручників у кафе: є загиблі та пораненіСтало відомо, що біженець з Ірану Ман Харон Маниса, який утримував заручників, переслідувався в Австралії по кількох кримінальних справах і був відомий своїм захопленням ісламським фундаменталізмом.
Проте австралійська влада підкреслює, що поки немає ніяких свідоцтв того, що він був пов'язаний з якимись міжнародними ісламістськими угрупованнями.
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