У Сіднеї почали розслідувати загибель заручників

У вівторок в Сіднеї приспущені прапори, сотні людей залишають квіти на вулиці біля кафе, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Сіднеї іранець понад 16 годин утримував заручників у кафе: є загиблі та пораненіСтало відомо, що біженець з Ірану Ман Харон Маниса, який утримував заручників, переслідувався в Австралії по кількох кримінальних справах і був відомий своїм захопленням ісламським фундаменталізмом.

Проте австралійська влада підкреслює, що поки немає ніяких свідоцтв того, що він був пов'язаний з якимись міжнародними ісламістськими угрупованнями.