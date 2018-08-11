На Ілона Маска подали позов до суду через повідомлення у Twitter

Акціонери звинувачують Маска у шахрайстві і маніпулюванні акціями.

Власники акцій компанії Tesla подали позов до федерального суду Сан-Франциско проти Ілона Маска через його твіт про те, що він хоче перетворити компанію з публічної на приватну.

Акціонери звинувачують Маска у шахрайстві і маніпулюванні акціями, повідомляє Bloomberg.

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"Заява Маска про те, що він забезпечив фінансування, була особливо значущою та та викликала значний рух на ринку. Оскільки Маск не забезпечив фінансування і видав на ринок неправдиву інформацію, яка вводить в оману, продавці акцій Tesla були змушені покрити свої позиції шляхом придбання акцій за штучно завищеними цінами після 12:48 вечора 7 серпня 2018 року. Очевидно, всі покупці цінних паперів Tesla також постраждали" - заявив у скарзі акціонер Калман Айзекс.

Комісія з цінних паперів та бірж США розглядає, чи дійсно Маск мав намір зробити компанію Tesla публічною.

Як повідомляв УНІАН, вартість акцій компанії Tesla 7 серпня підскочила на сім відсотків, до 367 долларів за штуку, на тлі заяви голови правління Ілона Маска.

Він повідомив, що розглядає можливість перетворення компанії, яка зараз є публічною, на приватну.

"Думаю зробити Tesla приватною на рівні 420 доларів. Фінансування забезпечено", - написав він у Twitter.

Очевидно, бізнесмен мав на увазі 420 доларів за одну акцію компанії.