У США чоловік посварився з дружиною і влетів у будинок на літаку (відео)

Внаслідок події будинок загорівся, чоловік загинув на місці.

В американському штаті Юта пілот легкомоторного літака Cessna-525 посварившись з дружиною, сів за штурвал, зробив захід і протаранив будинок.

В той момент в будинку знаходилися дружина з дитиною, повідомляє канал ABC News. В результаті події 47-річний Дуейн Юд, який атакував на літаку власний будинок у містечку Пейсон приблизно о 02:30 ночі, загинув, жінка з дитиною вижили. В будинку після падіння літака почалася пожежа.

У поліції встановили, літак належав не Юду, а його роботодавцю. У нього були права на польоти, він вважався досвідченим пілотом.

Як повідомили в поліції, Юда до цієї події заарештовували за напад на дружину після того, як він разом з нею "випив і пішов поговорити до каньйону".