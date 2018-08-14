У США чоловік посварився з дружиною і влетів у будинок на літаку (відео)
В американському штаті Юта пілот легкомоторного літака Cessna-525 посварившись з дружиною, сів за штурвал, зробив захід і протаранив будинок.
В той момент в будинку знаходилися дружина з дитиною, повідомляє канал ABC News. В результаті події 47-річний Дуейн Юд, який атакував на літаку власний будинок у містечку Пейсон приблизно о 02:30 ночі, загинув, жінка з дитиною вижили. В будинку після падіння літака почалася пожежа.
У поліції встановили, літак належав не Юду, а його роботодавцю. У нього були права на польоти, він вважався досвідченим пілотом.
Як повідомили в поліції, Юда до цієї події заарештовували за напад на дружину після того, як він разом з нею "випив і пішов поговорити до каньйону".
Tune in to KSL 5 News at Noon. @newsyCaitlin will be live with updates regarding plane crash in Payson, which officials are saying was an intentional act by Duane Youd, the pilot who died in the incident. pic.twitter.com/wl3dd0cEFL— KSL 5 TV (@KSL5TV) 13 серпня 2018 р.