У воді біля узбережжя Ріо, де має пройти Олімпіада-2016, виявили супербактерії

У морській воді біля узбережжя Ріо-де-Жанейро, де будуть проходити змагання під час Олімпіади-2016, виявлені супербактерії - мікроорганізми, стійкі до лікарських препаратів. В затоці Гуанабара біля пляжу Фламенго в 2016 році будуть проходити олімпійські регати і змагання з віндсерфінгу, повідомляє BBC.

Супербактерії, або, як їх ще називають, сверхінфекти, можуть бути знайдені в медичних відходах [від 15% до 20% відходів медичних установ припадає на так звані інфекційні та патологічні відходи]. Подібні бактерії здатні виробляти ензим, що робить їх стійкими до дії антибіотиків.

Майже 70% усіх стічних вод Ріо-де-Жанейро, міста з 10-мільйонним населенням, необробленими спускаються в затоку Гуанабара.

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Супербактерії були виявлені в пробах, взятих з декількох місць вздовж гирла річки Кіріока, яка живить водою кілька районів Ріо.

Одним з таких місць стало впадіння Кіріоки в затоку, біля пляжу Фламенго. Влада вже попередила, що користуватися пляжем слід з особливою обережністю, тим більше що через забруднення Фламенго вже неодноразово закривали для відпочиваючих. Проте багато жителів Ріо воліють ігнорувати офіційні попередження.

Супербактерії викликають захворювання травної, сечостатевої та дихальної систем.

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В Олімпійській заявці влада Ріо-де-Жанейро обіцяла зменшити забруднення затоки Гуанабара на 80%. Проте в червні цього року мер Ріо Едуардо Сільва Паес визнав, що цього не станеться.

"Мені дуже шкода, але ми не змогли повністю очистити затоку Гуанабара до ігор", - заявив він на прес-конференції.

Влада каже, що розуміє занепокоєння спортсменів, але стверджує, що забруднення води не представлятиме занадто великої небезпеки під час проведення Олімпіади, яка має пройти в серпні 2016 року.