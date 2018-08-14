До компанії, яка обслуговує міст у Генуї, що обвалився, позиватимуться у суді

Міністр транспорту Італії назвав аварію «великою трагедією» для країни.

У Міністерстві транспорту Італії заявляють про намір подати цивільний позов до суду проти компанії, яка відповідає за функціонування моста в Генуї, який сьогодні обвалився.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра Даніло Тонінеллі.

За його словами, саме компанія Autostrade per l'italia була відповідальною за ремонтні роботи, які проводилися на мосту.

«Якщо є відповідальні люди, вони повинні за це заплатити», - підкреслив Тонінеллі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на півночі Італії в місті Генуя сталося руйнування магістрального моста, в результаті загинуло 35 осіб.

Раніше міністр транспорту Італії Тонінеллі назвав аварію «великою трагедією» для країни.