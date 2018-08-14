До компанії, яка обслуговує міст у Генуї, що обвалився, позиватимуться у суді
21:59, 14 серпня 2018Світ
83 0
Міністр транспорту Італії назвав аварію «великою трагедією» для країни.
У Міністерстві транспорту Італії заявляють про намір подати цивільний позов до суду проти компанії, яка відповідає за функціонування моста в Генуї, який сьогодні обвалився.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра Даніло Тонінеллі.
За його словами, саме компанія Autostrade per l'italia була відповідальною за ремонтні роботи, які проводилися на мосту.
«Якщо є відповідальні люди, вони повинні за це заплатити», - підкреслив Тонінеллі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на півночі Італії в місті Генуя сталося руйнування магістрального моста, в результаті загинуло 35 осіб.
Раніше міністр транспорту Італії Тонінеллі назвав аварію «великою трагедією» для країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Обвал мосту в Італії