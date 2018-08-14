У Росії помер культовий дитячий письменник Едуард Успенський

Едуард Успенський помер увечері 14 серпня у своєму будинку в Новій Москві.

У Москві помер російський письменник і автор дитячих книг Едуард Успенський.

За даними телеграм-каналу Mash, Успенський помер увечері 14 серпня у своєму будинку в Новій Москві.

Інформацію про смерть відомого письменника виданню m24.ru підтвердила його дружина.

Mash пише, що письменник нещодавно повернувся до Росії після лікування в Німеччині. Невдовзі йому стало гірше, останні два тижні він не вставав з ліжка.

Едуарду Успенському було 80 років.

Едуард Успенський народився у 1937 році. Він отримав популярність завдяки дитячим книжкам «Крокодил Гена і його друзі», «Канікули в Простоквашино», «Дядя Федір, пес і кіт», «Колобок іде по сліду». Виступав сценаристом мультфільмів про цих персонажів.

В останні роки Успенський конфліктував із кіностудією «Союзмультфільм», звинувачуючи її в порушенні авторських прав.

У 2010 році Успенський став лауреатом премії імені Корнія Чуковського в номінації "За видатні творчі досягнення у вітчизняній дитячій літературі". Його твори перекладені більш ніж на 25 мов.

У 2014 році письменник назвав 90% росіян ідіотами через схвалення ними анексії Криму.

«Країна розділилася на 10% розумних і 90% ідіотів. Я вважаю, що належу до тих 10 відсотків розумних, тому що вся ця історія з Кримом потворна», — заявив тоді Успенський.