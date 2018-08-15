Названо найкомфортніше для проживання місто в світі

Примітним у цьогорічному рейтингу стало також істотне покращення позицій української столиці.

Столицю Австрії Відень визнали найкомфортнішим для проживання містом світу.

До такого висновку дійшли автори рейтингу комфортності міст планети Global Liveability Index 2018, що проводиться виданням The Economist. Рейтинг оприлюднено в вівторок, 14 серпня, передає Deutsche Welle.

На другому місці в списку міст з найкращими умовами для життя - австралійський Мельбурн, який очолював рейтинг сім останніх років поспіль. Третє місце посіла японська Осака, на четвертому - Калгарі в Канаді. Ще одне австралійське місто Сідней опинилося на п'ятій позиції у рейтингу.

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У першу десятку рейтингу також потрапили Ванкувер (Канада), Токіо (Японія), Торонто (Канада), Копенгаген (Данія) та Аделаїда (Австралія).

З міст Німеччини найкращі показники у рейтингу має Франкфурт, котрий опинився на 12-му місці. Ще одне німецьке місто Гамбург, що торік увійшло до десятки найкомфортніших міст світу, цього разу посіло лише 18-ту позицію. Найдорожче місто Німеччини - Мюнхен - посіло 21-шу позицію.

Щодо відомих європейських туристичних столиць, найкращу позицію має Париж - 19 місце. Берлін опинився на 25-му місці. Лондон розташувався на 48-му місці.

Примітним у цьогорічному рейтингу стало також істотне покращення позицій української столиці. Київ піднявся з 131-ї торік до 118-ї позиції у цьогорічному переліку.

Найгіршим для проживання з міст світу, які увійшли до рейтингу, визнано сирійський Дамаск, який посів останнє 140-е місце. Крім Дамаска, "пасуть задніх" у списку Дакка (Бангладеш), Лагос (Нігерія), Карачі (Пакистан) та Порт-Морбсі (Папуа-Нова Гвінея).

За даними рейтингу, показник комфортності життя минулого року найбільше впав також у містах: Сан-Хуан (Пуерто-Ріко, -8,9%), Дамаск (Сирія, -7,7%), Каракас (Венесуела, -5,1%), Асунсьйон (Парагвай, -4,5%).

Рейтинг «The Economist» складається з п'яти категорій: стабільність, охорона здоров'я, культура і екологія, освіта та інфраструктура. Кожна категорія, за словами експертів, має свій коефіцієнт впливу на комфортність життя. У кожній категорії експерти виставляють свої оцінки, з яких виводиться середня. Потім оцінки з усіх категорій підсумовуються. Важливість кожної категорії для життя людини - різна, це враховують аналітики журналу. Безпекова ситуація, на думку експертів, складає 25% сумарного рейтингу.