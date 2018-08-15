Названо найкомфортніше для проживання місто в світі
Столицю Австрії Відень визнали найкомфортнішим для проживання містом світу.
До такого висновку дійшли автори рейтингу комфортності міст планети Global Liveability Index 2018, що проводиться виданням The Economist. Рейтинг оприлюднено в вівторок, 14 серпня, передає Deutsche Welle.
На другому місці в списку міст з найкращими умовами для життя - австралійський Мельбурн, який очолював рейтинг сім останніх років поспіль. Третє місце посіла японська Осака, на четвертому - Калгарі в Канаді. Ще одне австралійське місто Сідней опинилося на п'ятій позиції у рейтингу.
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У першу десятку рейтингу також потрапили Ванкувер (Канада), Токіо (Японія), Торонто (Канада), Копенгаген (Данія) та Аделаїда (Австралія).
З міст Німеччини найкращі показники у рейтингу має Франкфурт, котрий опинився на 12-му місці. Ще одне німецьке місто Гамбург, що торік увійшло до десятки найкомфортніших міст світу, цього разу посіло лише 18-ту позицію. Найдорожче місто Німеччини - Мюнхен - посіло 21-шу позицію.
Щодо відомих європейських туристичних столиць, найкращу позицію має Париж - 19 місце. Берлін опинився на 25-му місці. Лондон розташувався на 48-му місці.
Примітним у цьогорічному рейтингу стало також істотне покращення позицій української столиці. Київ піднявся з 131-ї торік до 118-ї позиції у цьогорічному переліку.
Найгіршим для проживання з міст світу, які увійшли до рейтингу, визнано сирійський Дамаск, який посів останнє 140-е місце. Крім Дамаска, "пасуть задніх" у списку Дакка (Бангладеш), Лагос (Нігерія), Карачі (Пакистан) та Порт-Морбсі (Папуа-Нова Гвінея).
За даними рейтингу, показник комфортності життя минулого року найбільше впав також у містах: Сан-Хуан (Пуерто-Ріко, -8,9%), Дамаск (Сирія, -7,7%), Каракас (Венесуела, -5,1%), Асунсьйон (Парагвай, -4,5%).
Рейтинг «The Economist» складається з п'яти категорій: стабільність, охорона здоров'я, культура і екологія, освіта та інфраструктура. Кожна категорія, за словами експертів, має свій коефіцієнт впливу на комфортність життя. У кожній категорії експерти виставляють свої оцінки, з яких виводиться середня. Потім оцінки з усіх категорій підсумовуються. Важливість кожної категорії для життя людини - різна, це враховують аналітики журналу. Безпекова ситуація, на думку експертів, складає 25% сумарного рейтингу.